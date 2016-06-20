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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 09:25 BJT

期货日报：印度棉价持续大涨提振郑棉多合约突发性涨停

以下内容节选自6月20的《期货日报》：

上周五盘中，郑棉市场的买盘一直比较强势，多个合约出现涨停。在国内供应充足、下游需求稳中有升的情况下，郑棉为何表现得如此坚挺？

　　大地期货研发部研究总监周文科告诉期货日报记者，国内棉价突发性上涨的导火索是印度棉价持续大幅走高，其不但增强了国内棉市看涨的信心，而且加大了国产棉、国产纱的竞争优势。特别是在进口纱数量下滑较快的背景下，印度棉价上涨对国产棉、国产纱价格具有很强的提振作用。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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