期货日报：印度棉价持续大涨提振郑棉多合约突发性涨停

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下内容节选自6月20的《期货日报》：
上周五盘中，郑棉市场的买盘一直比较强势，多个合约出现涨停。在国内供应充足、下游需求稳中有升的情况下，郑棉为何表现得如此坚挺？
大地期货研发部研究总监周文科告诉期货日报记者，国内棉价突发性上涨的导火索是印度棉价持续大幅走高，其不但增强了国内棉市看涨的信心，而且加大了国产棉、国产纱的竞争优势。特别是在进口纱数量下滑较快的背景下，印度棉价上涨对国产棉、国产纱价格具有很强的提振作用。(完)
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(整理 路透中文部)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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