方正中期期货：中国工业品期货指数整体偏强振荡，依附于10日均线上行

以下内容节选自6月20日的《期货日报》：

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）延续上行走势，最终报收于671.43点。当周，最高上冲至676.47点，最低下探至658.41点，全周涨幅为0.57%。从指数走势看，CIFI依附于10日均线上行，下方支撑为20日均线。

本周英国举行脱欧公投。若公投结果是英国退出欧盟，那么将对金融市场构成冲击。日本央行、澳洲联储、挪威央行等将公布会议纪要，全球一些主要央行正未雨绸缪，以应对可能出现的流动性不足风险。总的来说，英国脱欧公投事件将持续发酵，对短期商品市场冲击较大，CIFI整体偏强振荡，但不排除受事件影响出现回调的可能。(完)

详情请点选链接：here