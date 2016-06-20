方正中期期货：中国工业品期货指数整体偏强振荡，依附于10日均线上行

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下内容节选自6月20日的《期货日报》：
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）延续上行走势，最终报收于671.43点。当周，最高上冲至676.47点，最低下探至658.41点，全周涨幅为0.57%。从指数走势看，CIFI依附于10日均线上行，下方支撑为20日均线。
本周英国举行脱欧公投。若公投结果是英国退出欧盟，那么将对金融市场构成冲击。日本央行、澳洲联储、挪威央行等将公布会议纪要，全球一些主要央行正未雨绸缪，以应对可能出现的流动性不足风险。总的来说，英国脱欧公投事件将持续发酵，对短期商品市场冲击较大，CIFI整体偏强振荡，但不排除受事件影响出现回调的可能。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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