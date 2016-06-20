港报社评：蔡执政＂满月＂立场未变，＂冷和＂定局两岸拼经济--明报6月20日

今天是台湾蔡英文政府执政满月。5月20日，蔡英文发表了就职演说，北京方面认为是一份未完成的＂答卷＂。有分析认为，北京还是希望蔡英文政府有所补充，有所修正，回归到承认＂九二共识＂的政治基础，以便可以维持原来两岸沟通交往的机制，巩固过去8年形成的和平发展局面。不过，一个月来事实说明，由于岛内和国际上牵制蔡英文的力量较大，台海＂冷和＂的局面已成定局，未来两岸重点在比并经济。北京也可能倾向用经济力量向台北施压，以经压政再度成为大陆对台政策的新选项。

事实上，民进党内部也有思变的力量。民进党台南市党代表蔡孟勳等提案建议，以蔡英文维持现状论述作为民进党新党纲，取代1991年台独党纲第1条建立主权独立自主的台湾共和国，还有1999年台湾前途决议文以及2007年正常国家决议文，由此强化民进党维护和平的稳健形象。提案称，今年大选，蔡英文以56%选票当选总统，维持现状论述显然是民进党胜选的关键因素。而民进党于1991年通过党纲，建立主权独立自主的台湾共和国，已不再符合台湾当前民主现状和两岸交流现状；1999年台湾前途决议文和2007年正常国家决议文，部分主张过于激进，已脱离内外现实。而蔡英文主张维持现状，承诺在中华民国宪政体制推动两岸关系，获得多数民众和国际主流认同，这3项文件民进党实无再予标举的必要。

民进党将于7月17日举行全代会，会上将讨论这一提案。民进党今次由下而上，从基层连署提案＂冻独＂，来势甚急甚猛，应该说反映了民进党基层对于蔡政府执政一个月来两岸关系急剧转冷感到焦虑，因而再次提出＂冻独＂，以释除北京的疑虑。但是，估计很难成事。2014年7月的民进党全代会也曾提出 ＂冻独＂案 ，但蔡英文以时间不够为由退案，全过程只花了5分钟，显然蔡英文不愿惹火烧身。这次，相信提案也会遭遇深绿派极大阻力。民进党前台南县长苏焕智认为，民进党现在废＂台独党纲＂的可能性不大，内部没有共识，蔡英文应该不敢去动这件事，如果去动会倒楣。民进党桃园市长郑文灿认为既存的＂台湾前途决议文＂就是要＂维持现状＂。

客观而言，目前台湾岛内主流民意转向＂容独反中＂，这次大选蔡英文得票率达56%；绿营得票以50.1%过半，在立法院占73席，不仅稳占多数，且距离修宪门槛也只差3席。再就是最新民调显示，岛内自认是中国人的比例已从20年前的31%降至11%，为历年调查结果的新低。另一方面，蓝营制衡台独势力的能力也受到严重削弱。因此，以＂冻独＂缓和大陆压力，求得蔡英文政权更好的生存环境，其主张不可以说不聪明，但是难以冲破民进党内台独基本教义派的阻力。

再就是，美国＂重返亚太＂的步伐加快，要求蔡政府配合美日制衡大陆的声音同步加大。美国在台协会处长梅建华近日接受访问，就两岸关系、南海议题及蔡英文新政府的＂新南向政策＂提出他的看法，相当直白地要求民进党政府在美国＂亚太再平衡＂战略中扮演积极角色。

相较之下，民进党内的＂冻独＂明智派显得势单力薄。重要的是，不承认＂九二共识＂可能出现的＂冷和＂局面，蔡英文及其智囊在＂520＂前就进行过沙盘推演，并且制定了＂新南向＂等政策应对 ，蔡英文也不可能未战先认输。蔡政府相信，只要岛内民意觉得他们做得比马政府好，他们就赢了。

那么，球又回到大陆一方。拒认＂九二共识＂之后的＂地动山摇＂，目前还没有出现，但是在此政治基础上建立的两岸制度化交流机制已经停止运作。下一步，北京对蔡政府可能使出什么＂辣招＂呢？首先可以肯定的是，北京不会对台动武，一般相信，最＂辣＂的可能是＂拔旗截利＂。＂拔旗＂，就是拔台湾的邦交国；＂截利＂，就是缩小台湾从两岸贸易得到的顺差。蔡英文本周五（24日）将启程出访巴拿马和巴拉圭，有传说＂双巴＂就是大陆首轮＂拔旗＂的目标，最终要令台湾的邦交国归零。应该说，北京对此有主动权，只是会顾忌操之过急，引发台湾民众反弹。不过，真正点到台湾痛处的恐怕还是从大陆得到的巨额贸易顺差，如果大陆强调＂合理对等＂的贸易原则，那么蔡英文再＂新南向＂恐也难以弥补。 不管怎么说，经济竞赛好过动枪动炮。现实看，未来台湾并无实现＂法理独立＂的资本和条件，大陆则尚未做好彻底解决台湾问题的全面准备 ，＂冷和＂局面将会持续。（完）

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