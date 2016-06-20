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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 09:28 BJT

中国汇市：CFETS人民币汇率指数续创纪录新低至95.54--路透测算

路透上海6月20日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率
指数较上日续跌0.29%至95.54，再创记录新低。SDR篮子指数微跌至95.23。BIS篮子指数微
跌至96.75，这也是该指数首次跌破97关口。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.35%，SDR篮子指数跌3.65%，BIS指数跌4.88%
。
    
    中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较
前周微跌0.02%至95.82，创出记录新低，也是该数据公布以来首次在96关口下方；数据表现
和上周五路透测算表现一致。 
    
    全球汇市方面，英镑周一早盘上扬，因在离公投只有几天之际，形势变得再次对英国留
欧有利，帮助支撑了风险偏好，这反过来拖累了避险货币日圆。 
 CFETS篮子货币   今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬点
                             数
 CNY=PBOC            6.5708                         87
 EURCNY=PBOC         7.4563                       -525
 JPYCNY=PBOC         6.2811                        102
 HKDCNY=PBOC         0.8468                         12
 GBPCNY=PBOC         9.5479                      -1747
 AUDCNY=PBOC         4.8805                       -251
 NZDCNY=PBOC         4.6532                       -119
 SGDCNY=PBOC         4.8853                        -45
 CHFCNY=PBOC         6.8477                       -298
 CADCNY=PBOC         5.1147                       -218
 CNYMYR=PBOC         0.6198                      -16.4
 CNYRUB=PBOC          9.837                      -1427
 CNYTHB=             5.3507                        -53
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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