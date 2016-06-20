中国汇市：CFETS人民币汇率指数续创纪录新低至95.54--路透测算

路透上海6月20日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率 指数较上日续跌0.29%至95.54，再创记录新低。SDR篮子指数微跌至95.23。BIS篮子指数微 跌至96.75，这也是该指数首次跌破97关口。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.35%，SDR篮子指数跌3.65%，BIS指数跌4.88% 。 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较 前周微跌0.02%至95.82，创出记录新低，也是该数据公布以来首次在96关口下方；数据表现 和上周五路透测算表现一致。 全球汇市方面，英镑周一早盘上扬，因在离公投只有几天之际，形势变得再次对英国留 欧有利，帮助支撑了风险偏好，这反过来拖累了避险货币日圆。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 CNY=PBOC 6.5708 87 EURCNY=PBOC 7.4563 -525 JPYCNY=PBOC 6.2811 102 HKDCNY=PBOC 0.8468 12 GBPCNY=PBOC 9.5479 -1747 AUDCNY=PBOC 4.8805 -251 NZDCNY=PBOC 4.6532 -119 SGDCNY=PBOC 4.8853 -45 CHFCNY=PBOC 6.8477 -298 CADCNY=PBOC 5.1147 -218 CNYMYR=PBOC 0.6198 -16.4 CNYRUB=PBOC 9.837 -1427 CNYTHB= 5.3507 -53 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)