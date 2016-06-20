港报社评：血的催票 勿高估效应--星岛日报6月20日

上周五香港及亚欧等地股市反弹，相当程度是由一位女士的鲜血和生命换来的。支持留在欧盟的英国国会女议员考克斯遇袭身亡，市场估计会为留欧一方增加同情票，英国脱欧及由此牵引出来的金融风险得以降低。但是，这个心理因素能否维持到本周四脱欧公投日，还要拭目以待。 英国民调显示，赞成和反对英国脱离欧盟的两大阵营旗鼓相当，赞成脱欧者后劲凌厉，一度令上周初欧亚股市下挫。这个形势，却因为英国近四分一世纪以来首名国会议员被刺杀，而出现变化。不但股市，连英镑汇价都上扬。 据凶案现场目击者称，凶徒刀枪齐下杀死考克斯，行凶时还三度高呼＂英国优先＂。份属反移民的＂英国优先＂政党迅即与凶徒划清界线。执政保守党和在野工党党魁都谴责暴力行为，首相卡梅伦取消赴地中海英属直布罗陀为留欧拉票，双方阵营都搁置拉票活动。

疑凶家人表示，疑凶本身有精神问题。他会否受到偏激言论刺激，导致行为偏差，有待警方进一步调查。事实上，在欧洲面临历史上最庞大难民潮之际，他表现的＂本土优先＂倾向，呼应了不少英国人诉求，这正是脱欧的一大民意基础。这种源自族裔和保护主义的心态，也反映在欧洲多国极右政党和组织壮大的趋势上。 不过，族裔和文化感情是一回事，经济现实又是另一回事。当局估计，英国如果脱欧将会引发金融市场震荡和经济萎缩，虽然脱欧派指称这是恫吓，英国国民却不会当是耳边风。虽然民调结果显示，脱欧派获得愈来愈多人支持，甚至稍为领先，但是赌盘派彩却显示买英国留欧者比买脱欧者多，相信是落注者觉得到投票一刻还是有较多人选择务实留欧。 这就如2014年苏格兰公投是否脱离英国，脱英派气势如虹，最后投票却以四成半对五成半的明显差距输给留英派。 现在致力种族融和、大力支持留欧的考克斯遇刺，估计会为留欧派带来催票作用。港人最熟悉的遇刺产生同情票实例，莫过于2004年的台湾总统选举。 当年陈水扁角逐连任，民调显示对手连战一直领先。在投票前一天，陈水扁与竞选拍档吕秀莲在投票前夕拉票时中枪受伤，震惊台湾，蓝绿阵营同停止拉票活动，翌日投票结果是陈水扁以千分之二之微优势赢得选举，被形容为靠两颗子弹送进总统府。 市场初步相信考克斯之死，可以产生同类效果。不过，当年陈水扁中枪翌日即投票，上周四考克斯遇刺距离投票日则大约一星期，英国人有较长时间恢复冷静思考，而最新民调显示，脱欧民意只比留欧低一个百分点，差距极微。此外，一个星期还可以发生其他影响投票结果的事，故此，大家不宜高估＂考克斯效应＂，英国脱欧留欧，仍然是一个相当大的未知数。（完）