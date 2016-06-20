《台湾新债预测》五年105/8公债得标利率料在0.54-0.55%

* 标售标的：五年公债105/8 * 标售时间：周二(21日) * 标售金额：预估300亿台币 * 预测中值：0.54-0.55% * 受访机构：11家 路透台北6月20日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债105/8 。路 透调查显示，虽然市场对央行月底降息预期不低，但对隔拆利率是否调降则是审慎以对，在 以去化资金参与标售为前提下，料决标利率落在0.54-0.55%。 路透周一采访11家金融机构，包括七家银行、两家票券商及两家证券商，预估大区间落 在0.53-0.57%间。 本次105/8期公债预计标售300亿台币，6月24日发行。今日发行前交易区间在0.5400-0. 5440%，收跌0.1基点报0.5400%；至于整个发行前交易区间则落在0.5250-0.5780%。 以下为交易员观点整理： --一位大型官股银行交易主管表示，央行过去在降息前，通常会先调整隔拆利率，但这 次离开会仅剩不到两周，却迟迟没有消息。虽然市场多预期央行月底会降息，但毕竟近期通 膨蠢蠢欲动，且先前降息对刺激经济的效果有限，届时会不会真降，必须审慎以对。 --一大型证券商交易员称，10年公债殖利率每到0.80%以下，多方追价便很谨慎，显示 对央行月底是否调降隔夜拆款利率很没有信心。本次五年券标售，市场料将当作银行去化资 金的标的，对于得标利率偏向中性。 --一位大型商业银行交易员指出，105/8在发行前交易期间的交投并不热络，因为短率 没变，殖利率下行空间有限；但也因基本面不佳，市场资金宽裕，殖利率也弹不上去。在近 日尚有英国脱欧、央行理监事会议变数未厘清下，得标利率将偏靠向发行前交易区间上限。 --大型商业银行交易员认为，105/8的未平仓空单仅30余亿台币，标债缺乏空单回补的 需求。因此银行间个别资金的状况，会决定得标利率的落点。 金融机构 预估区间低位(%) 预估区间高位(%) =============================================== 大型券商一 0.54 0.55 大型券商二 0.54 0.56 大型票券商一 0.535 0.565 大型票券商二 0.54 0.55 大型银行一 0.53 0.54 大型银行二 0.53 0.54 大型银行三 0.54 0.56 大型银行四 0.54 0.57 大型银行五 0.54 0.55 中型银行一 0.53 0.55 中型银行二 0.535 0.545 ---------------------------------------------- 中 值 0.54 0.55(完) (记者 董永年；审校 张喜良)