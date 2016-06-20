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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 09:30 BJT

****《港报快速浏览》--6月20日报摘及社评****

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   -----------------------------报纸摘要------------------------------------
   《香港报摘》--信报                                                    
   《香港报摘》--经济日报                                                
   《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
                                                             
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   港报社评：英脱欧掀序幕，英欧麻烦陆续来--经济日报                      
   港报社评：卡梅伦的政治豪赌系于一粒子弹--信报                          
   港报社评：蔡执政＂满月＂立场未变，＂冷和＂定局两岸拼经济              
 --明报                                                      
   港报社评：血的催票，勿高估效应--星岛日报                              
   港报社评：英国脱欧＂钱＂景难料，需防患于未然--文汇报                  
                                                             
   ------------------------------其他--------------------------------------
   中国报摘.................................................              
   台湾报摘.................................................              
 
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