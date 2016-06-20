台湾股市：受亚股带动连二日收涨，外资在期货市场净多单创新高

路透台北6月20日 - 台湾股市周一连二日收涨。分析师指出，受亚洲股市上涨带动，加上外资在期货市场持续做多，外资净多单已达5.8万口创历史新高，激励今天台股开高后维持反弹走势。

台湾加权股价指数 收涨0.68%，至8,625.92点；今日成交初值 为599.43亿台币，上交易日修正后为731.09亿。

〞台股跟着亚股走涨，但成交量不到600亿，表示市场还是谨慎看待英国脱欧事件。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

他表示，短线指数在月线(今日在8,512点)附近较能吸引买盘进驻，惟指数上档至8,650点投资人将趋谨慎，〞本周有英国脱欧(公投)，下周又有半年报做帐因素，接下来就看个股表现了，以目前的成交量来看，中型股比大型股强势。〞

国泰证期顾问处分析师简伯仪则指出，随英国留欧气氛转浓，市场正向看待，且因外资在期货市场净多单创新高，短线成交量若能突破750-800亿台币的攻击量，指数有机会续呈上涨格局。

今日金融保险指数 及科技类股指数 均收涨0.63%。

分析师预估，明日台股加权指数区间在8,580-8,700点间。

亚洲股市周一上涨，因英国退欧担忧缓解，提振英镑和投资者对风险资产的人气回升。