《分析师观点》台湾5月外销订单年跌5.8%符合预期，央行6月料续降息

路透台北6月20日 - 台湾经济部周一公布，5月外销订单金额较上年同期跌5.8%，符合市场预估的下跌5.85%，为连续第14个月衰退。分析师料央行6月仍将降息半码。

经济部调查显示，6月外销订单金额将较5月增加。

2016年5月(%) 2016年4月(%)

外销订单 -5.8 -11.1

路透调查 -5.85 --

订单区域

中国大陆(含港) -6.4 -10.9

美国 -4.0 -11.4

欧洲 -4.9 -15.0

日本 -26.7 -25.3(完)

**市场评论**

--渣打银行资深经济分析师符铭财:

这次国际原物料价格反弹显见对5月外销订单金额有所挹注，后续可持续观察国际原材料价格回升，对接单表现的影响。此外，5月电子产品金额也较前月回升，这也可能是苹果 的新产品挹注。

目前第二季外销订单仍处于衰退，但6月的年衰退率应可大幅减少甚至回升。至于6月台湾央行仍有很好的条件降息，亚洲各国央行比如印尼和韩国，日前就意外降息了。

--富邦金控资深经济学家 罗玮：

比原先预期稍好，但从美国联准会也下调利率展望来看，全球景气复苏缓慢，因此外销订单负成长的现象将会延续到第三季末才有机会翻转。外销订单增长还是要靠苹果iPhone出货的带动，但目前还不知道新一代手机的功能是否会吸引消费者换机，也不知道苹果供应链获得的订单状况。在景气前景不明下，央行在月底还是会继续降息半码，但市场关心的重点在于隔拆利率是否调降，否则金融体系的经营压力会更大。

--兆丰投顾协理李志安：

5月外销订单表现符合市场预期，惟整体回升的动能仍弱。台湾央行6月会降息半码，毕竟经济成长率才刚大幅下修。下半年景气看来比上半年好，但是因基期太低，并非实质需求的反弹。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收升1.29角，报32.256。

--台湾加权股价指数 收升0.68%至8,625.92点。

--指标10年期公债105/4期殖利率 收升0.46基点至0.7912%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--台湾官方于5月再下修今年经济成长率预估至1.06%，创金融海啸来次低；其中预估今年出口成长为负3.65%，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。