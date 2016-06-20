芝加哥期市：大豆期货挫跌1.1%，因交易商在USDA报告出炉前获利了结

标题新闻：11月全球铅市供应短缺1.7万吨，10月为供应过剩1.4万吨，1-11月供应过剩1.6万吨-ILZSG
注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
尽管玉米 上周连续第六周录得升幅，但市场已经回吐天气因素带来的部分涨幅。玉米合约周一下跌1.7%，报每蒲式耳4.30-1/2美元。
小麦期货 跌0.8%，报4.77-1/2美元。全球供应充裕和美国冬麦丰收前景使小麦期货面临阻力。
监管机构周五发布的数据显示，6月14日止当周大型投机客增加CBOT玉米期货净多仓。投资人亦削减CBOT小麦净空仓，增加大豆净多仓。
美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，在长达两年半的时间内，美国经济可能只需要升息一次，而美联储却在暗示另外的升息路径，这有损其可信度。布拉德是在周五主张央行应改变看待和讨论政策的方式时做出上述表示的。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳/张若琪 审校 王兴亚/徐文焰)
注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f