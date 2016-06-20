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货币新闻 | 2016年 6月 20日 星期一 10:14 BJT

芝加哥期市：大豆期货挫跌1.1%，因交易商在USDA报告出炉前获利了结

尽管玉米 上周连续第六周录得升幅，但市场已经回吐天气因素带来的部分涨幅。玉米合约周一下跌1.7%，报每蒲式耳4.30-1/2美元。

小麦期货 跌0.8%，报4.77-1/2美元。全球供应充裕和美国冬麦丰收前景使小麦期货面临阻力。

监管机构周五发布的数据显示，6月14日止当周大型投机客增加CBOT玉米期货净多仓。投资人亦削减CBOT小麦净空仓，增加大豆净多仓。

美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，在长达两年半的时间内，美国经济可能只需要升息一次，而美联储却在暗示另外的升息路径，这有损其可信度。布拉德是在周五主张央行应改变看待和讨论政策的方式时做出上述表示的。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳/张若琪 审校 王兴亚/徐文焰)

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