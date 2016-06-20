芝加哥期市：大豆期货挫跌1.1%，因交易商在USDA报告出炉前获利了结

美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，在长达两年半的时间内，美国经济可能只需要升息一次，而美联储却在暗示另外的升息路径，这有损其可信度。布拉德是在周五主张央行应改变看待和讨论政策的方式时做出上述表示的。 (完)