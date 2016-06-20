台湾汇市：台币兑美元早盘量缩走扬，英国留欧阵营士气提振令美元续弱

路透台北6月20日 - 台币兑美元 周一盘初量缩偏升整理。汇银人士表示，留欧英国议员遇害身亡持续打压英国退欧阵营士气，及美国圣路易斯联储总裁布拉德暗示两年半内美国经济或仅需升息一次，此皆带动国际美元续弱，盘初台币走势因此持坚靠向32.300。