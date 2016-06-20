台湾汇市：台币兑美元早盘量缩走扬，英国留欧阵营士气提振令美元续弱

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透台北6月20日 - 台币兑美元 周一盘初量缩偏升整理。汇银人士表示，留欧英国议员遇害身亡持续打压英国退欧阵营士气，及美国圣路易斯联储总裁布拉德暗示两年半内美国经济或仅需升息一次，此皆带动国际美元续弱，盘初台币走势因此持坚靠向32.300。
他们指出，台北外汇开盘1小时成交量约0.99亿美元，交投转趋淡静，其中有些外资偏向卖汇及部分进口商升破32.300关口进场买汇，双方力道抵销料今日台币暂在32.300附近量缩盘整。
今日台币盘中新高来到32.289，创逾一周高位，盘中前高为6月8日的32.182。
〞32.300下方进口商多一点，这个价位他们会喜欢。〞一位大型公营银行交易员说。
周六发布的两份民意调查结果显示，希望英国留欧的造势活动重新取得领先优势，给奋力希望避免周四公投赞同退欧的首相卡梅伦一大鼓舞。
本地时间10:08，韩元兑美元 报1,165.2，上日收在1,172.7；台股加权指数 则涨0.73%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘放大；目前一个月美元/台币远汇 报32.197/32.247，上日收在32.300。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.270-32.320。
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--欧洲政治：英国若退欧恐在东欧引发骨牌效应--卢森堡外长 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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