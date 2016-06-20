日本股市：日经指数触及近一周高位，受助于英国留欧期望

英国三份民调显示，留欧阵营重占上风，但整体而言，选民意向仍难分轩轾。

“先前避险的投资人正反向操作，”摩根大通资产管理公司全球市场策略师Yoshinori Shigemi指出。

“上周人气极度偏空，但目前已经回升，但我们不应过度乐观。”

东证股价指数的33个类股均站在平盘上方。