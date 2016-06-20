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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 10:34 BJT

日本股市：日经指数触及近一周高位，受助于英国留欧期望

英国三份民调显示，留欧阵营重占上风，但整体而言，选民意向仍难分轩轾。

英镑周一早盘劲扬，协助支撑风险胃纳，进而压抑日圆汇价。

“先前避险的投资人正反向操作，”摩根大通资产管理公司全球市场策略师Yoshinori Shigemi指出。

“上周人气极度偏空，但目前已经回升，但我们不应过度乐观。”

东证股价指数的33个类股均站在平盘上方。

出口类股上涨，因美元攀升0.6%至104.68日圆。金融股亦吸引买盘进场。

东证股价指数 涨2.2%至1,278.37点，JPX-日经400指数 上扬2.2%，报11,518.70点。(完)

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