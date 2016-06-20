日本股市：日经指数触及近一周高位，受助于英国留欧期望

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
英国三份民调显示，留欧阵营重占上风，但整体而言，选民意向仍难分轩轾。
英镑周一早盘劲扬，协助支撑风险胃纳，进而压抑日圆汇价。
“先前避险的投资人正反向操作，”摩根大通资产管理公司全球市场策略师Yoshinori Shigemi指出。
“上周人气极度偏空，但目前已经回升，但我们不应过度乐观。”
东证股价指数的33个类股均站在平盘上方。
出口类股上涨，因美元攀升0.6%至104.68日圆。金融股亦吸引买盘进场。
东证股价指数 涨2.2%至1,278.37点，JPX-日经400指数 上扬2.2%，报11,518.70点。(完)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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