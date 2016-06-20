印度央行：总裁放弃连任，政治攻击和缺乏支持让其心灰意冷--消息

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透新德里/孟买6月20日 - 印度央行总裁拉詹突然宣布不寻求续任，根据其友人及同事说，系因拉詹益发感觉到财长杰特利和总理莫迪对他缺乏支持。
根据这些人士以及财政部消息人士，一周之前有媒体报导称，一个遴选委员会将考虑多名候选人，而非直接提议让拉詹在做完三年任期后继续留任，形同迫使拉詹重新申请留任，而这可能就是压垮拉詹的最后一根稻草。
“他感觉如果必须向该委员会提出申请，将会贬低印度央行总裁的地位，”一位私下与拉詹熟识的商业银行高层说，但自从拉詹宣布决定之后，该人士尚未和他说过话。
“这可能透露出他缺乏政府的支持。与其再承受两年的吹毛求疵，他决定不如离开。”
消息人士称，此前印度国家主义者抨击拉詹政策，还说他不够格称得上是“正统印度人”，但却未见到财长杰特利给拉詹更强力支持，让这位国际投资者的宠儿深感灰心。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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