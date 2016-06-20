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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 10:49 BJT

香港新股：国银金融租赁IPO拟集资高至9.8亿美元--IFR

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，中国国家开发银行 旗下国银金融租赁股份有限公司计划在香港首次公开发行（IPO），集资高至9.8亿美元。

报导引述接近交易的消息人士称，国银金融租赁设定IPO招股价区间为每股1.90-2.45港元，相当于2016年市账率0.93-1.13倍。六名基础投资者承诺认购的金额，至少占国银金融租赁这次IPO规模的77%。

目前未能联络到国银金融租赁作出评论。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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