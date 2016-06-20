瑞郎汇率：英国若退欧或加大瑞郎升值压力--瑞银董事长

标题新闻：11月全球铅市供应短缺1.7万吨，10月为供应过剩1.4万吨，1-11月供应过剩1.6万吨-ILZSG
注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透维也纳6月19日 - 瑞银董事长、德国央行前总裁韦伯(Axel Weber)周日称，如果英国本周投票退出欧盟，将加重欧元承压，且可能加大瑞郎的升值压力，欧盟需要制定新的策略。
“如果英国退欧，紧接着的问题将是退欧会给欧盟的进一步发展产生怎样的影响，”韦伯在SRF 1电视台表示。
需要制定新的策略。“这将令欧元承压。”
而“如果种种问题困扰英镑和欧元，那么瑞郎作为欧洲传统的避险货币，其升值压力料将加重，”韦伯称。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)
注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f