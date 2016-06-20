瑞郎汇率：英国若退欧或加大瑞郎升值压力--瑞银董事长

路透维也纳6月19日 - 瑞银董事长、德国央行前总裁韦伯(Axel Weber)周日称，如果英国本周投票退出欧盟，将加重欧元承压，且可能加大瑞郎的升值压力，欧盟需要制定新的策略。

“如果英国退欧，紧接着的问题将是退欧会给欧盟的进一步发展产生怎样的影响，”韦伯在SRF 1电视台表示。

需要制定新的策略。“这将令欧元承压。”