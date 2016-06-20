欧洲政经：英国退欧将严重打击英国经济--IMF

标题新闻：11月全球铅市供应短缺1.7万吨，10月为供应过剩1.4万吨，1-11月供应过剩1.6万吨-ILZSG
注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IMF在报告中称，“短期而言，要理清复杂且从未验证过的退欧程序可能对(英国)投资、消费及就业造成伤害。”
IMF的预估大致落在OECD及英国大型智库英国国家经济社会研究院(NIESR)的预估范围内。
IMF报告中提到，若公投结果为退出欧盟，其接踵而至的英镑跌势或将有助于出口，但不足以抵销需求及产出所受到的冲击。
IMF也对退欧阵营提出的一项论点发起挑战，称退出欧盟之后没有什么缩减繁文缛节的空间，因为英国所受的监管本就不多。
IMF称，英国退出欧盟将会使欧盟其余国家2018年产出缩减0.2-0.5%。爱尔兰、荷兰及比利时可能受创最深，因为这些国家与英国有密切的贸易及金融往来。(完)
注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f