欧洲政经：英国退欧将严重打击英国经济--IMF

IMF在报告中称，“短期而言，要理清复杂且从未验证过的退欧程序可能对(英国)投资、消费及就业造成伤害。”

IMF的预估大致落在OECD及英国大型智库英国国家经济社会研究院(NIESR)的预估范围内。

IMF报告中提到，若公投结果为退出欧盟，其接踵而至的英镑跌势或将有助于出口，但不足以抵销需求及产出所受到的冲击。

IMF也对退欧阵营提出的一项论点发起挑战，称退出欧盟之后没有什么缩减繁文缛节的空间，因为英国所受的监管本就不多。