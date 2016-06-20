更新版 1-台湾汇市：台币兑美元早盘走扬，因国际美元走弱及外资汇入量能增温

(新增交易员谈话)

路透台北6月20日 - 台币兑美元 周一早盘区间偏升整理。汇银人士表示，留欧英国议员遇害身亡持续打压英国退欧阵营士气，及美国圣路易斯联储总裁布拉德暗示两年半内美国经济或仅需升息一次，此皆带动国际美元续弱，且随着台股上涨及外资汇入量能增温，令台币升幅扩大一度升破32.250。

他们指出，原本盘初交投淡静，不过有外资在11点进行FIXING(定价)交易引领台币走强，加以海外NDF美元/台币换汇点折价幅度略显放大，尽管目前场上仍待消化进口商美元买需，也难挡今日台币区间偏升格局。

今日台币盘中新高来到32.244，创逾一周高位，盘中前高为6月8日的32.182。

〞现在要看外资态度，外资拳头比较大。〞一位民营银行交易员说。

周六发布的两份民意调查结果显示，希望英国留欧的造势活动重新取得领先优势，给奋力希望避免周四公投赞同退欧的首相卡梅伦一大鼓舞。

本地时间12:04，韩元兑美元 报1,162.3，上日收在1,172.7；台股加权指数 则涨0.62%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘放大；目前一个月美元/台币远汇 报32.173/32.203，上日收在32.300。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.230-32.320。

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