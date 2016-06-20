《全球汇市》英镑上扬日圆走跌，民调显示英国留欧阵营支持率占上风

欧元兑美元 上涨0.7%至1.1358美元。美元指数 下滑0.7%至93.593。 然而欧元涨势即将面对的是，德国宪法法院周二将就欧洲央行在金融危机期间的紧急购债计划作出裁示。 虽然外界认为该计划遭到完全否定的可能性不大，因去年欧洲法院所作的裁决大致对该计划有利，但德国 宪法法院可能会令欧洲央行当前的印钞计划受挫，并导致市场动荡。 澳元兑美元 上涨0.6%至0.7439，兑日圆 上涨1.1%至77.86；澳元通常会在避险情绪升 高时遭到抛售。 在英国退欧公投之前，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将在周三出席美国众议院会议，讨论货 币政策及经济情势。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1362 1.1274 +0.78 +4.62 1.0860 美元/日圆 104.57 104.10 +0.45 -13.08 120.30 欧元/日圆 118.82 117.45 +1.17 -8.93 130.47 美元/瑞郎 0.9578 0.9593 -0.16 -4.39 1.0018 英镑/美元 1.4596 1.4356 +1.67 -0.96 1.4738 美元/加元 1.2835 1.2892 -0.44 -7.25 1.3839 美元/离岸人民币 6.5846 6.5950 -0.16 +0.25 6.5680 澳元/美元 0.7437 0.7396 +0.55 +2.23 0.7275 新西兰元/美元 0.7102 0.7050 +0.74 +4.06 0.6825 澳元/日圆 77.800 76.980 +1.07 -11.21 87.620 新西兰元/日圆 74.280 73.440 +1.14 -9.39 81.980 英镑/日圆 152.66 149.50 +2.11 -13.86 177.22 澳元/新西兰元 1.0471 1.0476 -0.05 -1.81 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/孙国玉/李春喜/王颖/张明钧; 审校 徐文焰/龚芳/王兴亚/刘秀红/李婷仪)