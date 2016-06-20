《路透晚报》--6月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外汇：5月供求趋向平衡，跨境资金流动中长期持稳有基础--外管局

中国国家外汇管理局称，5月外汇供求状况进一步趋向平衡，银行结售汇逆差继续收窄，中国跨境资金流动在中长期保持基本稳定的格局有着坚实的基础。

--中国外汇：5月银行结售汇逆差125亿美元，环比下降近五成--外管局

中国国家外汇管理局公布，5月银行结售汇逆差125亿美元，较上月的237亿美元下降近五成。1-5月银行累计结售汇逆差1,610亿美元，1-5月境内银行累计涉外收付款逆差1,448亿美元。

--《焦点》中国楼市持续回暖涨势稍缓，热点城市地王频出仍存隐忧

中国房地产市场5月延续年初以来整体回暖走势，但涨势稍缓；同时，楼市的热度已蔓延至土地市场，热点城市地王频出一定程度上加深地区房价上涨预期。分析人士认为，在货币环境短期收紧可能不大的情况下，部分热点楼市仍有上行压力。

--投行观点：下调中国今明两年GDP增速预估至6.7%，维持年内不降息判断--中金

中国国内大型投行--中金公司宏观团队发布最新报告称，下调中国今明两年GDP增速预估至6.7%，此前预估分别为6.9%和6.8%；并称下调主要是因为全球需求复苏弱于预期。

--《分析师观点》台湾5月外销订单年跌5.8%符合预期，央行6月料续降息

台湾经济部公布，5月外销订单金额较上年同期跌5.8%，符合市场预估的下跌5.85%，为连续第14个月衰退。分析师料央行6月仍将降息半码。

【金融】

--《路透基点特写》海外贷款规定放松将激励中企跨境融资热潮继续升温

中国近期放宽海外贷款相关规定预计将令中国海外融资和并购盛宴更精彩。近几周中国国家发展与改革委员会、中国央行、中国国家外汇管理局这三家监管中企在国际市场上投融资活动的机构均采取措施，为企业海外融资进一步打开方便之门，其中包括选择21家企业开展外债规模管理改革试点。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,700亿元七天期逆回购，单日净投放600亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,700亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放600亿元。据路透统计，本周共有3,200亿元逆回购到期，期限均为七天。

--中国债市动态：现券收益率微升，资金面无波澜其他消息淡静

中国银行间债市早盘长债收益率在窄幅震荡后微升。虽然月末渐近，但资金市场暂时波澜不惊，在英国是否退欧等外围消息确认前，现券依旧缺乏明确的方向。

--中国货币市场：跨月资金供给略收敛，但流动性整体预期尚属平稳

中国银行间市场主要回购利率七天及14天期限品种价格小涨，但资金面仍属平衡。交易员表示，本周缴税将陆续开始，今日亦有MLF到期抽离资金，同时叠加季末临近，场内跨月资金供给略收敛，不过央行同步加大逆回购投放量，流动性目前尚无大碍。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.3677%，10年3.3752%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年固息增发债，中标收益率分别为3.3677%和3.3752%；一、三、和五年固息增发债，中标收益率分别为2.5332%、2.9433%和3.1283%。

--《中国新债预测》国开行四期新债定位近二级，料机构需求较为平稳

中国国家开发银行周二将招标增发四期固息债。路透调查显示，现券二级近期走势仍显震荡，不过从午后农发来看一级市场需求尚可，预计明日国开新债需求还将延续平稳格局，预计中标结果多接近二级。1/5/10/20年固息增发债预测均值分别为2.52%；3.08%；3.26%；3.88%。

【外汇】

--中国外汇：正确看待人民币汇率波动，汇率市场化有望倒逼金融改革--报载

中国官方媒体--金融时报发表文章称，要正确看待人民币汇率波动，要全面评估汇率市场化改革与资本项目可兑换，开放资本账户、加大汇率双向浮动弹性对国内金融体系提出了更高的要求，因此有望成为一系列金融改革的催化剂。

--中国汇市：人民币早盘随中间价放量上涨，英退欧公投前料维持区间波动

中国人民币兑美元即期早盘随中间价放量上涨。交易员称，英国脱欧概率下降，市场情绪略好转，非美货币明显反弹推低美元指数，人民币中间价跟随上涨；但客盘购汇需求仍旺，大行亦适时提供美元流动性。在英国脱欧公投前，人民币料维持区间波动。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数续创纪录新低至95.54--路透测算

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数较上日续跌0.29%至95.54，再创记录新低。SDR篮子指数微跌至95.23。BIS篮子指数微跌至96.75，这也是该指数首次跌破97关口。中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数较前周微跌0.02%至95.82，创出记录新低，也是该数据公布以来首次在96关口下方。

--中国汇市：人民币汇率CFETS指数上周续创新低，另外两个指数则基本不变

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数较前周微跌0.02%至95.82，创出记录新低，也是该数据公布以来首次在96关口下方；该指数与2014年底相较仍下跌4.18%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微收升，英国脱欧事件明朗前观望氛围料仍浓

中国股市沪综指缩量微收升。分析师表示，今日大盘继续在10日和30日均线间的窄幅区间内波动，量能进一步萎缩，受上周末监管层一系列趋严政策影响，今日与壳资源有关的ST概念股跌幅居前。在本周稍晚英国脱欧事件明朗前，A股仍将以谨慎和等待情绪为主。

--《焦点》中国“最严”重组新规提升借壳难度，但资本游戏仍可继续

中国证监会近日公布被外界认为是“史上最严”的重组新规，借壳上市难度空前增加。不过，在当前新股“堰塞湖”依然存在的情况下，借壳仍是上市捷径，包括中资概念股回归在内的借壳上市游戏仍将继续。

--《投资焦点》无论能否入全球指数，中国股票和债券吸引力都将受考验

就在中国价值10万亿(兆)美元的债券和股票市场似乎即将加入全球指数之际，长期以来寻求自由进入这些市场的投资者却开始担心，人民币贬值将损及这些资产的回报。

--中国基金：国开发展湖南“两型”基金46.4%出资额拟转让，挂牌价1.5亿元

中国上海联合产权交易所项目最新信息显示，国开发展湖南“两型”基金企业46.4%出资额正挂牌转让，挂牌价格为15,058万元人民币。股权转让方为国开（北京）城市发展基金，转让后，国开系在“两型”(资源节约型、环境友好型)基金中所占份额将明显降低。

--中国基金：恒生前海基金公司获准设立，为首家外资控股公募基金

据证券时报报导，中国公募基金公司发起人多元化再进一步，首家外资控股的公募基金恒生前海基金管理公司近日获得“准生证”；其获准设立，突破了此前境外机构仅能为参股股东的限制。

--中港个股：万科与深圳地铁资产重组预案获董事会通过，拟定增逾28亿A股

中国最大房地产企业--万科公告，其与深圳地铁集团的资产重组预案获董事会通过，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科第一大股东。

--美国个股：苹果称iPhone 6和iPhone 6 Plus仍在中国有售

苹果表示，iPhone 6和6 Plus仍在中国有售。此前北京市知识产权局判定，苹果iPhone 6和iPhone 6 plus手机在设计上侵犯一家中国公司的专利而要求其停售。

--香港新股：东方证券IPO拟筹高至11.6亿美元，锁定10名基础投资者--IFR

汤森路透旗下IFR报导，中国东方证券拟在香港首次公开发行（IPO），集资高至11.6亿美元，该公司并已锁定10名基础投资者认购相当于其IPO规模近半的股份。

--香港新股：国银金融租赁IPO拟集资高至9.8亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行旗下国银金融租赁股份有限公司计划在香港首次公开发行（IPO），集资高至9.8亿美元。

--中国个股：招商蛇口参与开发前海2.9平方公里土地，媒体称估值900亿

中国招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告称，其控股的平台公司将与前海管理局合作开发深圳前海2.9平方公里土地，并在该地块上推进自贸区建设。而据国内媒体报导，这幅地估值高达900亿元人民币。

--中国企业：蚂蚁金服扩大海外版图，欲买泰国支付公司Ascend的20%股权

据中国商务部网站的公告，中国阿里巴巴集团下的蚂蚁金服正在寻求购买泰国网络支付提供商Ascend Money的20%股权。蚂蚁金服旗下的支付宝(香港)股份有限公司也在寻求以后将持有的Ascend股权提高至30%。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)