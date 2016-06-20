中国货币市场：跨月资金供给略收敛，但流动性整体预期尚属平稳

路透上海6月20日 - 中国银行间市场周一主要回购利率七天及14天期限品种价格小涨，但资金面仍属平衡。交易员表示，本周缴税将陆续开始，今日亦有MLF到期抽离资金，同时叠加季末临近，场内跨月资金供给略收敛，不过央行同步加大逆回购投放量，流动性目前尚无大碍。

交易员指出，虽然季末MPA（宏观审慎评估）考核亦将对预期产生扰动，但是在央行呵护下，料半年末整体冲击有限。

“月内资金还是挺宽松的，就是跨月的供给没那么多了，边际收紧吧，不过整体还好，”上海一银行交易员称，本周主要是缴税要开始了，虽然今天逆回购的量也上来了，不过MLF到期收了1,000亿，也基本对冲了。

上周六(18日）有1,000亿元的中期借贷便利(MLF)到期回收资金，顺延至周一。不过央行已于6月7日提前进行2,080亿元MLF操作，投放相应资金。

上述交易员并表示，资金面肯定不会像之前那么泛滥了，不过随着月底渐近，大家对央行还是信心比较足的，如果预期不会发生意外收紧的话，拆借21天等长期限品种的机构，将逐步向14天和七天逐步转移，毕竟资金成本会相对低一些。

央行公开市场今日进行1,700亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放600亿元。据路透统计，本周共有3,200亿元逆回购到期，期限均为七天。今日到期逆回购1,100亿元，其中700亿元为上周日(19日)顺延至周一到期。央票最早在7月才陆续开始有到期。

“这个月MLF对冲过了，感觉月底央妈加大公开市场操作量的概率较大吧，”华东一银行交易员谈到，反正大家预期也还好，但也不能够掉以轻心。

以下为主要货币市场利率报价北京时间11:32

今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9823 1.9896 -0.73

七天 2.2894 2.2638 +2.56

14天 2.7442 2.6899 +5.43

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6000 2.4450 +15.50

七天 2.5000 2.3700 +13.00

14天 2.6900 2.6000 +9.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00

七天 2.3100 2.3500 -4.00

14天 2.8300 2.7000 +13.00

Shibor

其中:隔夜 2.0100 2.0050 +0.50

七天 2.3510 2.3460 +0.50

三个月 2.9572 2.9568 +0.04