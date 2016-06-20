中国新债：进出口行周四将增发至多100亿元两期债，期限五年和10年

路透上海6月20日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(23日)在银行间债市招标增发 至多100亿元人民币两期固息债，五年和10年各半。 上述两期债为该行今年第六期 和第三期 的增发债，票 面利率3.16%和3.33%。 具体发行条款如下： 第六、三期增发债 ----------------------------------------------- 招标规模上限 5/10年：50亿元 期限/计息方式 5/10年固息 招标时间 6月23日上午10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 6月27日 起息日 5年：5/30；10年：2/22 发行期 6/23-6/27 上市日 6月29日 手续费 5年：0.10%；10年：0.15% -----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)