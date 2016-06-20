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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 12:00 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多100亿元两期债，期限五年和10年

路透上海6月20日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(23日)在银行间债市招标增发
至多100亿元人民币两期固息债，五年和10年各半。

    上述两期债为该行今年第六期 和第三期 的增发债，票
面利率3.16%和3.33%。
        
    具体发行条款如下：
 
                        第六、三期增发债
   -----------------------------------------------
    招标规模上限        5/10年：50亿元
    期限/计息方式       5/10年固息
    招标时间            6月23日上午10:00-11:30
    招标方式            单一价格中标(荷兰式)
    缴款日              6月27日
    起息日              5年：5/30；10年：2/22
    发行期              6/23-6/27
    上市日              6月29日
    手续费              5年：0.10%；10年：0.15%
   -----------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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