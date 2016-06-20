中国汇市：人民币早盘随中间价放量上涨，英退欧公投前料维持区间波动

* 人民币早盘随中间价放量上涨

* 客盘购汇需求仍旺，大行适时提供美元流动性

* 英国退欧公投前，料人民币维持区间波动

* 境内美元掉期市场趋于稳定

路透上海6月20日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘随中间价放量上涨。交易员称，英国脱欧概率下降，市场情绪略好转，非美货币明显反弹推低美元指数，人民币中间价跟随上涨；但客盘购汇需求仍旺，大行亦适时提供美元流动性。在英国脱欧公投前，人民币料维持区间波动。

他们并指出，近期外围市场动荡，但中间价的机制很好地过滤了噪音，有效降低了市场波动。另外境内美元/人民币掉期市场趋于稳定，上周明显波动状况料难重现。

“现在是风险事件前沿，这周马上要公投了，当然英国脱欧与否对市场怎么影响，现在蛮难预测的；对人民币来说，日内还是跟着美元波动，客盘购汇不少的。”一外资行交易员称。

北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.5788元，上日收报6.591元，夜盘终报6.59元。今日人民币兑美元中间价 报6.5708元，上日中间价为6.5795元。人民币兑美元即期成交额 为124.79亿美元，上日半日为104.14亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数较上日续跌0.29%至95.54，再创记录新低。SDR篮子指数微跌至95.23；BIS篮子指数微跌至96.75，这也是该指数首次跌破97关口。

中国官方媒体--金融时报周一发表文章称，要正确看待人民币汇率波动，要全面评估汇率市场化改革与资本项目可兑换，开放资本账户、加大汇率双向浮动弹性对国内金融体系提出了更高的要求，因此有望成为一系列金融改革的催化剂。

全球汇市方面，英镑周一走升，民调显示英国支持留欧的阵营支持率占上风，支撑冒险意愿，避险货币日圆因此挫跌。英镑/美元 攀升1.6%至1.4589美元，延续自上周四触及的逾两个月低点1.4013美元的反弹之势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7378元, 上日尾盘为6.753元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5858元, 上一交易日尾盘报6.5971元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5804；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。