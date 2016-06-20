中国汇市：人民币早盘随中间价放量上涨，英退欧公投前料维持区间波动

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 人民币早盘随中间价放量上涨
* 客盘购汇需求仍旺，大行适时提供美元流动性
* 英国退欧公投前，料人民币维持区间波动
* 境内美元掉期市场趋于稳定
路透上海6月20日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘随中间价放量上涨。交易员称，英国脱欧概率下降，市场情绪略好转，非美货币明显反弹推低美元指数，人民币中间价跟随上涨；但客盘购汇需求仍旺，大行亦适时提供美元流动性。在英国脱欧公投前，人民币料维持区间波动。
他们并指出，近期外围市场动荡，但中间价的机制很好地过滤了噪音，有效降低了市场波动。另外境内美元/人民币掉期市场趋于稳定，上周明显波动状况料难重现。
“现在是风险事件前沿，这周马上要公投了，当然英国脱欧与否对市场怎么影响，现在蛮难预测的；对人民币来说，日内还是跟着美元波动，客盘购汇不少的。”一外资行交易员称。
北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.5788元，上日收报6.591元，夜盘终报6.59元。今日人民币兑美元中间价 报6.5708元，上日中间价为6.5795元。人民币兑美元即期成交额 为124.79亿美元，上日半日为104.14亿美元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数较上日续跌0.29%至95.54，再创记录新低。SDR篮子指数微跌至95.23；BIS篮子指数微跌至96.75，这也是该指数首次跌破97关口。
中国官方媒体--金融时报周一发表文章称，要正确看待人民币汇率波动，要全面评估汇率市场化改革与资本项目可兑换，开放资本账户、加大汇率双向浮动弹性对国内金融体系提出了更高的要求，因此有望成为一系列金融改革的催化剂。
全球汇市方面，英镑周一走升，民调显示英国支持留欧的阵营支持率占上风，支撑冒险意愿，避险货币日圆因此挫跌。英镑/美元 攀升1.6%至1.4589美元，延续自上周四触及的逾两个月低点1.4013美元的反弹之势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7378元, 上日尾盘为6.753元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5858元, 上一交易日尾盘报6.5971元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5804；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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