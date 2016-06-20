版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 12:36 BJT

台湾货币市场：短率大致平稳，央行适时减少冲销令资金充裕

* 央行减少冲销，银行资金平稳充裕
    * 目前银行未做跨月拆款，对月底资金情势不敢大意
    * 短率大致平稳

     记者 高洁如
    路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款利率周一大致平稳。资调人员指出，央行适时减少
冲销，令资金情势日益平稳，周初市场资金充裕；不过临近半年报结算日，短率仍有因需求
升高而小幅走升的机会。
    
    资调人士指出，央行减少收受定存单，这令银行短钱充裕。目前银行买票或承做债券附
买回的意愿偏高，显见配置资金的需要颇强。但目前银行仍未承做跨月的拆出，为月底凭添
紧张气氛。
    
    〞我们很平，都没有动，没拆出，〞一位大型银行交易员表示。
    
    大型票券商则说，周初的资金需求不高，调度很快就过关了。但本周开始会提高询问银
行承做跨月拆借的意愿，对月底情况不敢太过乐观，仍保持戒慎恐惧。
     
 本地时间12:17                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.255                     32.385    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,613.53                  8,568.08    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.200%              0.200-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.340%              0.200-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.370%              0.240-0.360%
     
    **月底资金情势尚不乐观**

    短票方面，大型票券商交易员表示，资金平稳充沛，银行对短票的需求颇强，虽然陆续
有银行承做跨月的短票，不过量能还不够，票券商仍积极寻找跨月的资金。
    
    〞月底还不知道会怎么样..，〞一位大型票券商交易人员表示。他也表示，目前跨月拆
款几乎没有，只能先靠跨月的短票来分散资金落点。由于大型银行可能至本月底都不会提供
拆出，对资金情势尚不乐观。
        
    今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，大致同上
日；而跨月落点的短票利率，今天主要成交在0.34-0.36%，也同上日。
       
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.345%，区间为0.28-0.38%，成
交量140.3亿台币；前日加权平均利率为0.355%，区间在0.29-0.40%，成交金额为131.62亿
台币。 
    
    周一央行定存单到期金额2,967.5亿，发行金额稍晚公布。
          
    本周央行定存单到期共1兆2,929.8亿台币；余日分布情况为：周二4,130.3亿、周三1,9
63亿、周四2,315亿及周五1,554亿。
        
    拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为482亿台币，累计至周日超额准备5,1
16亿台币、加计前期1%的超额准备为6,229亿台币。
    
         
    **RP利率纹风不动**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，投信今日资金情势多缺不一，寿险业资金不
多。但整体而言，银行资金仍然宽裕，资金较上周五平稳许多。
    
    〞谁解了钱，我马上打电话就可以找到新的，〞一位大型银行交易员表示。
    
    他们也说，月底因是半年报，预计资金需求加大，因此可能会要谨慎一点，〞大家心理
要有准备，〞一位证券商交易员说。
     
    本周的宽松或紧缩因素：周三：苹果 发行30年期零息债券，金额为13.77亿美
元；周四：Manulife Financial Corporation发行30年期债券，金额10亿美元。
    
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%。与银行承作的
公债RP利率则主要成交在0.33-0.34%，至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.37
-0.39%。利率大致平稳。
    
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间主要在0.23-0.28%，区间大致同
上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完)      

 (审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐