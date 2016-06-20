路透基点：台湾敦南科技五年期贷款案规模增加至25亿台币--TRLPC

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市公司敦南科技已将其五年期贷款案规模从20亿台币增加至25亿台币(7,700万美元)。

贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码63个基点，税前最低利率为1.7%，如果贷款动用额度低于80%，有15个基点的承诺费。前端费为4-8个基点。