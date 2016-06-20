路透基点：台湾敦南科技五年期贷款案规模增加至25亿台币--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市公司敦南科技已将其五年期贷款案规模从20亿台币增加至25亿台币(7,700万美元)。
本项融资案牵头行兼簿记行为中国信托和台北富邦银行，预计在周三进行签约。
贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码63个基点，税前最低利率为1.7%，如果贷款动用额度低于80%，有15个基点的承诺费。前端费为4-8个基点。
融资所得将做为再融资及一般资本用途。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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