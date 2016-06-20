路透基点：香港崇光百货旗下一企业实体筹贷80亿港元再融资--TRLPC

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港崇光百货相关企业实体Future Development在睽违联贷市场五年之后，目前其筹贷的五年期融资案已进入一般银团阶段。

牵头行兼簿记行为中国银行(香港)、法国农业信贷银行、瑞穗银行、渣打银行，本项融资案包括A部分50亿港元分期贷款以及B部分30亿港元循环信贷。贷款利率是香港银行同业拆息(Hibor)加码81个基点。

参贷银行承诺贷款8亿港元和以上者，可获牵头行头衔以及最高综合收益95个基点，前端费67个基点；承诺贷款5-7.9亿港元者获得联合牵头行头衔，最高综合收益92个基点，前端费53个基点。银行回覆截止期为7月8日。本案借款人为Future Development Ltd，担保人为利福国际和崇光(香港)百货有限公司。

融资所得将用于2011年9月敲定的一笔五年期50亿港元定期贷款的再融资，以及做为营运资本用途。该笔旧贷款参贷银行有八家，综合收益约为150个基点，贷款利率为Hibor加码122个基点。