《汇市简讯》澳元/美元仍在触发卖单

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 澳元/美元触及0.7450美元(涨0.75%)，但仍在触发卖单
* 从0.7460开始有停止单，从0.7500之前开始又有新的卖单
* 澳元/美元保持涨势，受今日英镑继续反弹影响
* 市场在进入欧洲盘之前企稳，欧洲时段可能再度出现大幅震荡
* 在市场开始降低对英国脱欧的预期之际，市场的英镑空仓规模极大
* 很多参与者希望在公投前保持英镑空仓，但这样做或许很痛苦
(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 艾茂林)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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