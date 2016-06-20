《汇市简讯》澳元/美元仍在触发卖单

0451GMT

* 澳元/美元触及0.7450美元(涨0.75%)，但仍在触发卖单

* 从0.7460开始有停止单，从0.7500之前开始又有新的卖单

* 澳元/美元保持涨势，受今日英镑继续反弹影响

* 市场在进入欧洲盘之前企稳，欧洲时段可能再度出现大幅震荡

* 在市场开始降低对英国脱欧的预期之际，市场的英镑空仓规模极大

* 很多参与者希望在公投前保持英镑空仓，但这样做或许很痛苦

(完)

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