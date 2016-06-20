版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 13:23 BJT

新兴汇市：印度卢比下跌，因印度央行总裁拉詹意外决定不寻求连任

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.63    104.10   -0.51  +14.98    120.30
    坡元            1.3440    1.3486   +0.34   +5.47    1.4175
    台币          32.255    32.385   +0.40   +2.51    33.066
    韩元           1161.50   1172.70   +0.96   +1.16   1174.95
    泰铢             35.21     35.25   +0.11   +2.30     36.02
    菲律宾披索       46.33     46.45   +0.25   +1.23     46.90
    印尼卢比      13259.00  13335.00   +0.57   +3.97  13785.00
    印度卢比       67.37     67.08   -0.43   -1.81     66.15
    马币            4.0735    4.1000   +0.65   +5.31    4.2900
    人民币          6.5780    6.5900   +0.18   -1.31    6.4921
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 王洋/杜明霞/张若琪 审校 张涛/艾茂林/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐