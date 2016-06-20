新兴汇市：印度卢比下跌，因印度央行总裁拉詹意外决定不寻求连任

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.63 104.10 -0.51 +14.98 120.30 坡元 1.3440 1.3486 +0.34 +5.47 1.4175 台币 32.255 32.385 +0.40 +2.51 33.066 韩元 1161.50 1172.70 +0.96 +1.16 1174.95 泰铢 35.21 35.25 +0.11 +2.30 36.02 菲律宾披索 46.33 46.45 +0.25 +1.23 46.90 印尼卢比 13259.00 13335.00 +0.57 +3.97 13785.00 印度卢比 67.37 67.08 -0.43 -1.81 66.15 马币 4.0735 4.1000 +0.65 +5.31 4.2900 人民币 6.5780 6.5900 +0.18 -1.31 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋/杜明霞/张若琪 审校 张涛/艾茂林/王兴亚)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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