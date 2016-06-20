国际油市：油价续涨，因英国退欧疑虑缓解

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
围绕英国退欧公投的拉票活动周日恢复。之前因一位留欧派议员遇害而中断三天。
周六发布的两份民意调查结果显示，希望英国留欧的造势活动重新取得领先优势，给奋力希望避免周四公投赞同退欧的首相卡梅伦一大鼓舞。第三份民调也显示，支持率偏向留欧阵营，卡梅伦获得一家主要报纸的支持，星期天邮报呼吁读者投票赞同留欧。
“英国退欧公投仍主导市场题材，至少在事件有结果之前，可能都是美元走向推动油市走势，”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy说。
“本周或是紧张不安的一周。”
英镑兑美元上涨1.6%至1.4589，延续自上周四触及逾两个月低点1.4013以后所取得的升势。
油价持续复苏，尽管数据显示美国能源企业连续第三周增加活跃钻机数量，表明未来产量将增加。
油服企业贝克休斯报告称，6月17日止当周美国新增九架钻机。
McCarthy表示，暂歇不论退欧公投忧虑的影响，油市可能会限于一个交投区间内，因任何上攻尝试都可能受限于美国更多页岩油钻机恢复运作。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/王洋; 审校 张涛/李爽)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。