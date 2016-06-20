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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 13:55 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：英镑引领风险资产普涨

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* 英镑/美元升1.45%，英镑/日圆跳涨1.93%，美元/日圆升0.53%，澳元/美元上扬0.74%

* 新西兰元/美元涨0.94%，美元/印度卢比升0.46%，美元/人民币下滑0.15%，美元/韩元跌0.98%

* 日经指数劲升2.51%，沪综指略跌0.12%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1.4%，美国原油涨0.9%，美国10年期公债收益率报1.6541%

* 英国支持留欧和脱欧的两大阵营重启造势活动，民调显示留欧阵营重获势头

* 印度央行总裁拉詹宣布不寻求续任，令人意外

(完)

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