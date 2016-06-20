《汇市简讯》欧洲开盘：英镑引领风险资产普涨

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 英镑/美元升1.45%，英镑/日圆跳涨1.93%，美元/日圆升0.53%，澳元/美元上扬0.74%
* 新西兰元/美元涨0.94%，美元/印度卢比升0.46%，美元/人民币下滑0.15%，美元/韩元跌0.98%
* 日经指数劲升2.51%，沪综指略跌0.12%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1.4%，美国原油涨0.9%，美国10年期公债收益率报1.6541%
* 英国支持留欧和脱欧的两大阵营重启造势活动，民调显示留欧阵营重获势头
* 印度央行总裁拉詹宣布不寻求续任，令人意外
(完)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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