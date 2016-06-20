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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 15:36 BJT

《中国金融债发行日程表》--6月20日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行         40            1       *2.5332%        固息增发债   6/21-6/22
                 40            3       *2.9433%
                 40            5       *3.1283%
                 40            7       *3.3677%
                 40           10       *3.3752%
                      (2016年第14/15/16/17/18期增发债) 
 *国开行       至多30          1        周二招标       固息增发债   6/22-6/23
               至多40          5
               至多110        10         
               至多40         20                                 
                      (2016年第十一、六、十、五期增发债)   
 *农发行       至多50          5        周三招标       固息增发债   6/23-6/24
               至多50         10   
               至多20         15
               至多30         20
                      (2016年第11、8、9、10期增发债)
 *进出口行     至多50          5        周四招标       固息增发债   6/23-6/27
               至多50         10 
                      (2016年第六、三期增发债)  
  国开行        120           10       *3.2300%        固息增发债   6/17-6/20
                 40           20       *3.8804%          
                      (2016年第10、五期增发债)           
  进出口行       50            5       *3.1399%        固息增发债   6/16-6/20
                 50           10       *3.4039%
                      (2016年第六、三期增发债) 
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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