《中国金融债发行日程表》--6月20日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 40 1 *2.5332% 固息增发债 6/21-6/22 40 3 *2.9433% 40 5 *3.1283% 40 7 *3.3677% 40 10 *3.3752% (2016年第14/15/16/17/18期增发债) *国开行 至多30 1 周二招标 固息增发债 6/22-6/23 至多40 5 至多110 10 至多40 20 (2016年第十一、六、十、五期增发债) *农发行 至多50 5 周三招标 固息增发债 6/23-6/24 至多50 10 至多20 15 至多30 20 (2016年第11、8、9、10期增发债) *进出口行 至多50 5 周四招标 固息增发债 6/23-6/27 至多50 10 (2016年第六、三期增发债) 国开行 120 10 *3.2300% 固息增发债 6/17-6/20 40 20 *3.8804% (2016年第10、五期增发债) 进出口行 50 5 *3.1399% 固息增发债 6/16-6/20 50 10 *3.4039% (2016年第六、三期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次