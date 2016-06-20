更新版 1-台湾货币市场：短率大致平稳，央行适时减少冲销令资金充裕

* 央行减少冲销，银行资金平稳充裕 * 目前银行未做跨月拆款，对月底资金情势不敢大意 * 短率大致平稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款利率周一大致平稳。资调人员指出，央行适时减少 冲销，令资金情势日益平稳，周初市场资金充裕；不过临近半年报结算日，短率仍有因需求 升高而小幅走升的机会。 资调人士指出，央行减少收受定存单，这令银行短钱充裕。目前银行买票或承做债券附 买回的意愿偏高，显见配置资金的需要颇强。但目前银行仍未承做跨月的拆出，为月底凭添 紧张气氛。 〞我们很平，都没有动，没拆出，〞一位大型银行交易员表示。 大型票券商则说，周初的资金需求不高，调度很快就过关了。但本周开始会提高询问银 行承做跨月拆借的意愿，对月底情况不敢太过乐观，仍保持戒慎恐惧。 本地时间17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.256 32.385 台湾加权股价指数<.TWII 8,625.92 8,568.08 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.280% --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.240-0.360% **月底资金情势尚不乐观** 短票方面，大型票券商交易员表示，资金平稳充沛，银行对短票的需求颇强，虽然陆续 有银行承做跨月的短票，不过量能还不够，票券商仍积极寻找跨月的资金。 〞月底还不知道会怎么样..，〞一位大型票券商交易人员表示。他也表示，目前跨月拆 款几乎没有，只能先靠跨月的短票来分散资金落点。由于大型银行可能至本月底都不会提供 拆出，对资金情势尚不乐观。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，大致同上 日；而跨月落点的短票利率，今天主要成交在0.34-0.36%，也同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.345%，区间为0.28-0.38%，成 交量140.3亿台币；前日加权平均利率为0.355%，区间在0.29-0.40%，成交金额为131.62亿 台币。 台湾央行周一发行2,967.5亿台币定存单，与今日到期定存单金额相同。 本周央行定存单到期共1兆2,929.8亿台币；余日分布情况为：周二4,130.3亿、周三1,9 63亿、周四2,315亿及周五1,554亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为488亿台币，累计超额准备5,604亿台币、加 计前期1%的超额准备为6,717亿台币。 **RP利率纹风不动** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，投信今日资金情势多缺不一，寿险业资金不 多。但整体而言，银行资金仍然宽裕，资金较上周五平稳许多。 〞谁解了钱，我马上打电话就可以找到新的，〞一位大型银行交易员表示。 他们也说，月底因是半年报，预计资金需求加大，因此可能会要谨慎一点，〞大家心理 要有准备，〞一位证券商交易员说。 本周的宽松或紧缩因素：周三：苹果 发行30年期零息债券，金额为13.77亿美 元；周四：Manulife Financial Corporation发行30年期债券，金额10亿美元。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%。与银行承作的 公债RP利率则主要成交在0.33-0.34%，至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.37 -0.39%。利率大致平稳。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间主要在0.23-0.28%，区间大致同 上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完) (审校 杨淑祯)