台湾股市：国泰金控调查近五成民众预期下半年台股高点落在8,400-8,800点

路透台北6月20日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周一公布国民经济信心调查结果，其中有45.7%的民众预期下半年台股高点落在8,400-8,800点，并有39.6%的民众估低点在7,600-8,000点，显示民众对台股展望较年初乐观。

该调查并指出，虽然近期金融市场动荡加剧，仍有高达58.6%的民众认为影响下半年台股走势的最主要原因是“台湾经济前景及新政府政策”，认为美国升息与中国动荡是主要因素的民众均不到20%。

调查也发现市场对美国升息延后的宽松预期再起，受市场气氛影响，民众股市乐观指数大幅反弹至-13.3，创一年来新高，民众风险偏好也改善至-9.7的近期高点，预示台股短期应有支撑。

“先前内需成长动能恐面临逆风的担忧，应不致于影响今年的经济成长动能，消费仍可望扮演经济成长的稳定力量。”国泰金控认为。

由于本次调查期间台湾出口数据依旧疲弱，然民众经济信心在上个月重挫后，本月出现反弹，景气展望乐观指数来到-8.5，创下一年以来的高点，景气现况乐观指数也回升至-22.9，双双收复前月失土。

该调查指出，随台湾经济信心翻转向上，民众对劳动市场展望明显改善，就业乐观指数反弹至-28，薪资上涨预期指数也上扬至-2.6；民众大额消费意愿回升至-1.5，耐久财消费意愿也来到年初以来的高点-19.6。