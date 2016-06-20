日本债市：公债价格下滑，因投资者风险偏好改善

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.250% +1.0 -0.260% 五年期公债 -0.240% +1.0 -0.250% 10年期公债 -0.150% +0.5 -0.155% 20年期公债 0.190% +2.5 0.165% 30年期公债 0.265% +3.5 0.230% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.27 +0.02 152.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 李爽/王兴亚/张涛)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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