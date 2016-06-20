台湾债市：10年券105/4殖利率微收高，因英国脱欧预期降低

* 英国脱欧忧虑缓解，避险需求降温 * 明日标售五年券，代表对短率后市看法 * 央行30日利率会议前，债市料区间盘整 路透台北6月20日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率微幅收高。交易员表示，因英国脱欧 忧虑缓解，金融市场避险需求降温，台债殖利率跟随国际债市反弹，但逢高也见买盘承接。 交易员也留意明日将标售的五年券105/8。他们指出，市场对于月底央行理监事会议的降息预期存在，但 对是否调降隔夜拆款利率则审慎以对，105/8的标售结果，代表着市场对短率后市的看法。 〞若105/8标在0.56%以下，105/4还是会低于0.80%的标售利率之下。〞一位大型证券商交易员说。 一大型票券商交易员则称，相较美债殖利率在英国脱欧事件的大幅波动，台债表现相对稳定。牵动后续走 势的主要变数应该还是30日的央行理监事会议，且隔夜拆款利率调不调，会是大家关注的焦点。 一大型官股银行交易主管认为，央行过去在降息前，通常会先调整隔拆利率，但这次离开会仅剩不到两周 ，却迟迟没有消息。虽然市场多预期央行月底会降息，但毕竟近期通膨蠢蠢欲动，且先前降息对刺激经济的效 果有限，届时会不会真降，必须审慎以对。 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债105/8 。路透调查显示，虽然市场对央行月底降息 预期不低，但对隔拆利率是否调降则是审慎以对，在以去化资金参与标售为前提下，料决标利率落在0.54-0.5 5%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.10 0.5400% 0.5400-0.5440% 2.0 10 105/4 +0.46 0.7912% 0.7890-0.7983% 77.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.7912% 5 105/8 0.5400% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)