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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 15:00 BJT

台湾债市：10年券105/4殖利率微收高，因英国脱欧预期降低

* 英国脱欧忧虑缓解，避险需求降温
    * 明日标售五年券，代表对短率后市看法
    * 央行30日利率会议前，债市料区间盘整

    路透台北6月20日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率微幅收高。交易员表示，因英国脱欧
忧虑缓解，金融市场避险需求降温，台债殖利率跟随国际债市反弹，但逢高也见买盘承接。
    
    交易员也留意明日将标售的五年券105/8。他们指出，市场对于月底央行理监事会议的降息预期存在，但
对是否调降隔夜拆款利率则审慎以对，105/8的标售结果，代表着市场对短率后市的看法。
    
    〞若105/8标在0.56%以下，105/4还是会低于0.80%的标售利率之下。〞一位大型证券商交易员说。
    
    一大型票券商交易员则称，相较美债殖利率在英国脱欧事件的大幅波动，台债表现相对稳定。牵动后续走
势的主要变数应该还是30日的央行理监事会议，且隔夜拆款利率调不调，会是大家关注的焦点。
    
    一大型官股银行交易主管认为，央行过去在降息前，通常会先调整隔拆利率，但这次离开会仅剩不到两周
，却迟迟没有消息。虽然市场多预期央行月底会降息，但毕竟近期通膨蠢蠢欲动，且先前降息对刺激经济的效
果有限，届时会不会真降，必须审慎以对。
    
    台湾央行周二将代财政部标售五年期公债105/8 。路透调查显示，虽然市场对央行月底降息
预期不低，但对隔拆利率是否调降则是审慎以对，在以去化资金参与标售为前提下，料决标利率落在0.54-0.5
5%。     
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      -0.10     0.5400%  0.5400-0.5440%       2.0
 10   105/4                      +0.46     0.7912%  0.7890-0.7983%      77.0
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  30     105/7                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.7912%
   5     105/8                       0.5400%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)          

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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