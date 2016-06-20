印度金融市场：卢比创近一个月新低，央行总裁拉詹意外宣布将离任

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
他还帮助将印度的外汇储备积累到纪录高位，并实施了包括重新推出债券期货在内的一系列重大市场改革。
在他离职之后，印度将保持对投资者的较大吸引力。
印度的强劲经济表现意味着，一旦本周晚些时候英国公投决定退出欧盟，印度料将是对随之而来的金融市场波动有更好应对能力的新兴经济体之一。
与此同时，投资者也对总理莫迪领导的政府践行此前承诺的改革充满期待，比如实施全国性的商品和服务税。
外国投资者自3月初以来一直是印度股市的净买家，今年迄今总计买超28亿美元，但在债市上却卖超14亿美元。
分析师表示，新任总裁需要继续抗击通胀，并抵制来自政府的要求降息以刺激增长的压力。(完) (编译 王颖/李春喜/刘秀红/王洋 审校 张明钧/张涛/王颖)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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