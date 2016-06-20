路透基点：美的控股三年期贷款规模缩小至3.06亿美元--TRLPC

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国家电制造商--美的国际控股有限公司的三年期贷款，规模从3.3亿美元缩小至3.06亿美元，尽管大幅超额认贷。

原先的牵头行兼簿记行(MLAB)澳新银行(澳盛银行,ANZ)全额承贷并为交易预先垫资。其他16家银行作为MLAB加入，另有五家任牵头行。

一位消息人士称，虽然定价不高，但交易还是吸引到总计约10亿美元的贷款承诺，因银行看好美的在中国家电市场的领先地位和良好的财务状况。

贷款提供利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90个基点，最高综合收益114.73个基点。

贷款将用于一般企业用途，深圳挂牌的母公司美的集团担任贷款担保人。

借款方前次在市场寻求贷款是在2011年8月，当时是相当于2.35亿美元的三年期定期贷款，最高综合收益270个基点。(完)