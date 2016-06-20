金属期市：伦铜在四个月低点上方持稳，美联储官员讲话拖累美元下跌

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
上海期货交易所主力期铜合约 涨0.4%，至每吨35,460元人民币。
“我们仍预计未来数月市场将供应充足...所以预计铜价将继续偏向下档，”瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan称。
中国在进口更多铜精矿，而且国内冶炼商铜产量日益提高，令本已充足的库存进一步膨胀，令铜价承压。中国5月铜产量较上年同期增6.6%至680,000吨。
行业消息人士称，伦敦金属交易所(LME)在亚洲仓库的铜库存下月料将跳增约50%，因届时铜将从最大消费国中国移出。
其他金属方面，上海期交所期镍 涨2.8%，追随LME期镍上周五涨势。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 郑茵/张明钧)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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