金属期市：伦铜在四个月低点上方持稳，美联储官员讲话拖累美元下跌

“我们仍预计未来数月市场将供应充足...所以预计铜价将继续偏向下档，”瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan称。

中国在进口更多铜精矿，而且国内冶炼商铜产量日益提高，令本已充足的库存进一步膨胀，令铜价承压。中国5月铜产量较上年同期增6.6%至680,000吨。