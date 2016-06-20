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债券 | 2016年 6月 20日 星期一 15:47 BJT

欧元债市：英国脱欧疑虑降温，德债价格下跌而南欧公债上扬

德国10年期公债收益率 升2基点至0.04%，为6月13日以来最高水准，较纪录低点负0.037%上升了8个基点。

英镑 周一涨逾1%，继续自周四触及的逾两个月低点反弹。

南欧低评级二线国家公债反弹，股市亦寻获较强支撑。

西班牙 和意大利10年期公债 收益率下降5个基点，分别至1.51%和1.40%。葡萄牙10年期公债收益率 跌6个基点至3.28%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/张涛；审校 孙茉莉/张明钧)

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