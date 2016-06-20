欧元债市：英国脱欧疑虑降温，德债价格下跌而南欧公债上扬

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
德国10年期公债收益率 升2基点至0.04%，为6月13日以来最高水准，较纪录低点负0.037%上升了8个基点。
英镑 周一涨逾1%，继续自周四触及的逾两个月低点反弹。
南欧低评级二线国家公债反弹，股市亦寻获较强支撑。
西班牙 和意大利10年期公债 收益率下降5个基点，分别至1.51%和1.40%。葡萄牙10年期公债收益率 跌6个基点至3.28%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/张涛；审校 孙茉莉/张明钧)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。