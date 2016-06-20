全球金市：黄金下跌逾1%，因英国退欧阵营的势头减弱

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
0701GMT，现货金 跌1.1%至每盎司1,283.96美元，稍早前曾触及每盎司1,280.15美元低点。
美国期金 跌0.6%至1,287.30美元。
“我们推测在英国公投之前，市场将保持较为震荡的状态，对金价而言，最低阻力位有望上调，”INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称。
“周五可能会出现‘公投后’的失望情绪，并维持至下周，尤其是在投资者意识到哪怕是‘退欧’投票，也不会产生很多人担心的那种世界末日般的结局。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF) 周五的持仓量较上日增加0.59%至907.88吨，为2013年9月以来最高。
其他贵金属方面，现货银 跌0.7%至每盎司17.35美元，现货铂金 跌0.1%至966.49美元。
现货钯金 涨0.8%至535.72美元，上周五曾触及5月25日以来最低。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 王洋/艾茂林)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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