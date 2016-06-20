全球金市：黄金下跌逾1%，因英国退欧阵营的势头减弱

“我们推测在英国公投之前，市场将保持较为震荡的状态，对金价而言，最低阻力位有望上调，”INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称。

“周五可能会出现‘公投后’的失望情绪，并维持至下周，尤其是在投资者意识到哪怕是‘退欧’投票，也不会产生很多人担心的那种世界末日般的结局。”