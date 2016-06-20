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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 15:54 BJT

全球金市：黄金下跌逾1%，因英国退欧阵营的势头减弱

0701GMT，现货金 跌1.1%至每盎司1,283.96美元，稍早前曾触及每盎司1,280.15美元低点。

美国期金 跌0.6%至1,287.30美元。

“我们推测在英国公投之前，市场将保持较为震荡的状态，对金价而言，最低阻力位有望上调，”INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称。

“周五可能会出现‘公投后’的失望情绪，并维持至下周，尤其是在投资者意识到哪怕是‘退欧’投票，也不会产生很多人担心的那种世界末日般的结局。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF) 周五的持仓量较上日增加0.59%至907.88吨，为2013年9月以来最高。

其他贵金属方面，现货银 跌0.7%至每盎司17.35美元，现货铂金 跌0.1%至966.49美元。

现货钯金 涨0.8%至535.72美元，上周五曾触及5月25日以来最低。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 王洋/艾茂林)

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