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市场报道 | 2016年 6月 20日 星期一 15:48 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.46附近传闻有选择权相关卖盘

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* 据传英镑/美元在1.46附近有选择权相关卖盘

* 英镑/美元由1.4545回升后的高位在1.4608

* 周末民调激励英镑后，在亚洲盘触及的高点为1.4625

* 周末之前的英镑高点在1.4388，上周四触及的10周低点在1.4013

* 英国脱欧的赌盘赔率回升至高于2/1

* 1.4625上方的阻力位在1.4664(6月7日高位)及1.4686(200日均线)

(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)

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