《全球汇市》英镑上涨而日圆走软，因英国退欧担忧减轻

美元兑日圆 涨0.5%至104.66，远离上周四所及近两年低点103.55；上周四日本央 行维持政策不变，令原本希望该行实施进一步刺激的投资者感到失望。欧元兑日圆EURJPY= R涨1.3%至118.87，远高于上周四所及三年低点115.51。 欧元兑美元 上涨0.7%至1.1358美元。美元指数 下滑0.6%至93.598。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1340 1.1274 +0.59 +4.42 1.0860 美元/日圆 104.61 104.10 +0.49 -13.04 120.30 欧元/日圆 118.66 117.45 +1.03 -9.05 130.47 美元/瑞郎 0.9576 0.9593 -0.18 -4.41 1.0018 英镑/美元 1.4603 1.4356 +1.72 -0.92 1.4738 美元/加元 1.2834 1.2892 -0.45 -7.26 1.3839 美元/离岸人民币 6.5890 6.5950 -0.09 +0.32 6.5680 澳元/美元 0.7458 0.7396 +0.84 +2.52 0.7275 新西兰元/美元 0.7109 0.7050 +0.84 +4.16 0.6825 欧元/瑞郎 1.0864 1.0820 +0.41 -0.20 1.0886 欧元/英镑 0.7764 0.7856 -1.17 +5.39 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3419 9.4010 -0.63 +1.87 9.1705 美元/挪威克朗 8.2801 8.3498 -0.83 -6.33 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/张明钧/王洋/郑茵 审校 蔡美珍/王洋/艾茂林/孙茉莉)