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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 16:04 BJT

《全球汇市》英镑上涨而日圆走软，因英国退欧担忧减轻

美元兑日圆 涨0.5%至104.66，远离上周四所及近两年低点103.55；上周四日本央
行维持政策不变，令原本希望该行实施进一步刺激的投资者感到失望。欧元兑日圆EURJPY=
R涨1.3%至118.87，远高于上周四所及三年低点115.51。
    
    欧元兑美元 上涨0.7%至1.1358美元。美元指数 下滑0.6%至93.598。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1340  1.1274  +0.59  +4.42  1.0860
    美元/日圆            104.61  104.10  +0.49 -13.04  120.30
    欧元/日圆         118.66  117.45  +1.03  -9.05  130.47
    美元/瑞郎            0.9576  0.9593  -0.18  -4.41  1.0018
    英镑/美元            1.4603  1.4356  +1.72  -0.92  1.4738
    美元/加元            1.2834  1.2892  -0.45  -7.26  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5890  6.5950  -0.09  +0.32  6.5680
    澳元/美元            0.7458  0.7396  +0.84  +2.52  0.7275
    新西兰元/美元        0.7109  0.7050  +0.84  +4.16  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0864  1.0820  +0.41  -0.20  1.0886
    欧元/英镑         0.7764  0.7856  -1.17  +5.39  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3419  9.4010  -0.63  +1.87  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2801  8.3498  -0.83  -6.33  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/张明钧/王洋/郑茵 审校 蔡美珍/王洋/艾茂林/孙茉莉)

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