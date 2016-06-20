重温稿-《中国新债预测》国开行四期新债定位近二级，料机构需求较为平稳

* 招标品种：国开行1/5/10/20年固息增发债

* 期限及招标金额：一年：30亿元；5/20年：40亿元；10年：110亿元

* 招标时间：1/5年：6月21日9:30-10:30；10/20年：9:30-11:20

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.46%-2.53%；3.05%-3.13%；3.23%-3.32%；3.87%-3.93%

* 预测均值: 2.52%；3.08%；3.26%；3.88%

路透上海6月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发四期固息债。路透调查显示，现券二级近期走势仍显震荡，不过从午后农发来看一级市场需求尚可，预计明日国开新债需求还将延续平稳格局，预计中标结果多接近二级。

他们并表示，近期半年末临近资金面存一定扰动因素，但是短期看难对债市产生较大利空，还需关注央行进一步动作。

“基本贴着二级吧，需求应该会比较平稳，下午刚招标的农发来看，需求也还算不错。”上海一券商交易员表示，资金面短期或有小波动，但也可能成为债市的机会。

农发行下午招标的一、三、五年、七年和10年固息增发债，中标收益率分别为2.5332%、2.9433%、3.1283%，3.3677%和3.3752%，对应投标倍数5.48倍、3.98、3.96倍、4.71和7.42倍。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五、10年和20年期品种的最新收益率为2.6549%、3.1532%、3.2672%和3.9139%。

明日招标四期债为该行今年第11期 、第六期 、第10期 和第五期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.96%、3.18%和3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第十一、六、十、五期增发债

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发行上限 一年：30亿元；5/20年：40亿元；10年：110亿元

期限/计息方式 1/5/10/20年固息

招标时间 1/5年：6月21日9:30-10:30

10/20年：6月21日9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 6/23

起息日 1年：5/9；5年：2/18；10年：4/5；20年：1/25

分销期 6/22-6/23

上市日 6/27

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年期无；5年期0.10%；10年0.15%；20年0.20%