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市场报道 | 2016年 6月 20日 星期一 16:25 BJT

欧洲已公布经济指标--2016/6/20

国家               时间  较前月(季)(%)        上月(季)(%)       较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第一季            +0.6  r           +0.4  r             +1.7  r
 英国             第一季            +0.4  r           +0.6  f             +2.0  r
 德国             第一季            +0.7  f-@         +0.3  f-@           +1.3  f-u
 法国             第一季            +0.6  f           +0.3  f               --  
 意大利           第一季            +0.3  f           +0.2  r             +1.0  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        5月            +0.4  f           持平  f             -0.1  f
 英国                5月            +0.2              +0.1                +0.3  
 德国                5月            +0.3  f           -0.4  f             +0.1  f
 法国(HICP)          5月            +0.5  f           +0.1  f             +0.1  f
 意大利(HICP)        5月            +0.3  f           +0.2  f             -0.3  f
                                                                                
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              4月            -0.3              +0.3                -4.4  
 英国                5月            +0.1  u           +0.3  u             -0.7  u
 德国                5月            +0.4              +0.1                -2.7  
 法国                4月            -0.5              +0.3                -4.1  
 意大利              4月            -0.7              +0.2                -4.1  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                      
 欧元区              4月            10.2              10.2                      
 英国              2-4月             5.0               5.1                      
 德国                5月             6.1  @            6.2  @                   
 法国             第一季            10.2              10.2  r                   
 意大利              4月            11.7              11.5  r                   
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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