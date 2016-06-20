欧洲已公布经济指标--2016/6/20

标题新闻：印尼央行总裁预计商业银行将在未来15-24个月逐渐下调贷款利率
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.6 r +0.4 r +1.7 r 英国 第一季 +0.4 r +0.6 f +2.0 r 德国 第一季 +0.7 f-@ +0.3 f-@ +1.3 f-u 法国 第一季 +0.6 f +0.3 f -- 意大利 第一季 +0.3 f +0.2 r +1.0 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 5月 +0.4 f 持平 f -0.1 f 英国 5月 +0.2 +0.1 +0.3 德国 5月 +0.3 f -0.4 f +0.1 f 法国(HICP) 5月 +0.5 f +0.1 f +0.1 f 意大利(HICP) 5月 +0.3 f +0.2 f -0.3 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 4月 -0.3 +0.3 -4.4 英国 5月 +0.1 u +0.3 u -0.7 u 德国 5月 +0.4 +0.1 -2.7 法国 4月 -0.5 +0.3 -4.1 意大利 4月 -0.7 +0.2 -4.1 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 4月 10.2 10.2 英国 2-4月 5.0 5.1 德国 5月 6.1 @ 6.2 @ 法国 第一季 10.2 10.2 r 意大利 4月 11.7 11.5 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。