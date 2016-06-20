路透基点：优源国际控股3.5年期贷款规模增扩至1.65亿美元--TRLPC

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的包装纸制造商--优源国际控股有限公司将3.5年期贷款规模从1.2亿美元增扩至1.65亿美元。

中信银行(国际)，恒生银行和汇丰银行为牵头行兼簿记行。其他四家银行在一般联贷阶段加入。交易于6月13日签约。

贷款利率为275个基点，平均年限为2.975年。银行受邀参贷的最高综合收益为305个基点，费用89个基点。