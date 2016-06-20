路透基点：优源国际控股3.5年期贷款规模增扩至1.65亿美元--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的包装纸制造商--优源国际控股有限公司将3.5年期贷款规模从1.2亿美元增扩至1.65亿美元。
中信银行(国际)，恒生银行和汇丰银行为牵头行兼簿记行。其他四家银行在一般联贷阶段加入。交易于6月13日签约。
贷款利率为275个基点，平均年限为2.975年。银行受邀参贷的最高综合收益为305个基点，费用89个基点。
借款人的两家子公司--希源纸业有限公司和顺优贸易(香港)为担保人。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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