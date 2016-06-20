香港金融：发展商提供高成数按揭贷款，间接增加银行潜在信贷风险--金管局

路透香港6月20日 - 就近期香港地产发展商推出高成数按揭贷款吸引买家，香港金融管理局副总裁阮国恒周一撰文称，银行向部分发展商提供融资，发展商向置业者提供按揭贷款，会间接增加银行的潜在信贷风险，故当局认为有关发展值得关注，并与银行沟通和研究有否需要推出适合的措施，加强银行向承造高成数按揭的发展商提供融资的有关风险管理。

阮国恒在＂汇思＂专栏中撰文指，近期注意到地产发展商纷纷推出不同形式的按揭贷款计划和优惠吸引买家，促销楼盘。这些优惠五花八门，当中包括：高达楼价八、九成，甚至九成半的按揭贷款；让买家抵押现有物业，然后额外提供过渡性贷款，总贷款额甚至超过新楼的楼价；首两、三年为优惠期，买家免息免供，或者只需先付少量订金，优惠期届满才缴付楼价的全数以完成交易；买家毋须通过针对还款能力的压力测试，甚至不用提供任何入息证明。

＂置业是许多市民重大的人生决定之一，供款期动辄长达二、三十年，因此准买家应清楚了解条款细节，即使眼前的短期优惠可能看上去很吸引，亦应该考虑未来可能出现的变数，小心评估自身还款能力，作出精明和审慎的决定。＂他说。

他称，准买家在进行自我评时，应先考虑几条问题，包括有没有做好假如承造九成按揭，只要楼价跌幅超过一成，物业就会变成负资产的心理准备？免供免息或低息优惠结束后怎办？是否有足够预算去应付如未来加息而大幅上升的供款额？发展商针对换楼客推出高成数按揭计划，买家在购置新物业的同时，需要向发展商抵押现有物业，取得额外过渡性贷款。一旦买家未能在过渡期内按计划出售现有物业，将会大失预算，能否承受两所物业同时跌价的风险？如现时因压力测试或入息证明不足而未能成功向银行申请按揭，故转用发展商的优惠，当优惠期结束后，是否肯定到时可以通过银行压力测试或提交足够入息证明？

此外，阮国恒表示，虽然发展商提供的按揭贷款与银行整体住宅物业按揭贷款余额作比较，现时的比率相对仍然较低，但金管局注意到，个别发展商在过去一年的按揭贷款以倍数迅速增长。金管局虽然并不监管发展商，但由于银行向部分发展商提供融资，发展商向置业者提供按揭贷款会间接增加银行的潜在信贷风险。金管局认为有关发展值得关注，并一直与银行沟通和研究有否需要推出适合的措施，加强银行向承造高成数按揭的发展商提供融资的有关风险管理。