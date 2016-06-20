《汇市简讯》美元/日圆技术面仍有偏空压力

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 美元/日圆上周四跌至2016年新低103.56日圆，构成偏空压力
* 上周四K线留下长黑棒构成压力
* 仍建议在104.42作空，预计跌至100.80，仅略高于100.58
* 100.58为美元/日圆2011年至2015年由75.31升至125.86的50%回档位
* 停止位仍设于5月3日低点105.55上方
* 技术图 tmsnrt.rs/28Ii8ZX
(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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