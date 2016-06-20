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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 16:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面仍有偏空压力

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* 美元/日圆上周四跌至2016年新低103.56日圆，构成偏空压力

* 上周四K线留下长黑棒构成压力

* 仍建议在104.42作空，预计跌至100.80，仅略高于100.58

* 100.58为美元/日圆2011年至2015年由75.31升至125.86的50%回档位

* 停止位仍设于5月3日低点105.55上方

* 技术图 tmsnrt.rs/28Ii8ZX

(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)

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