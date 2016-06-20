台湾汇市：台币收升逾1角至一周新高，英国退欧阵营士气提振拖累美元续弱

* 台币兑美元收升逾1角至一周新高 * 英国退欧阵营士气提振拖累美元续弱 * 明日台币交易区间暂看32.180-32.320 路透台北6月20日 - 台币兑美元 周一收升逾1角至一周新高。汇银人士表示，留欧英国议员遇害 身亡持续打压英国退欧阵营士气，及美国圣路易斯联储总裁布拉德暗示两年半内美国经济或仅需升息一次，此 皆带动国际美元续弱，且随着台股上涨及外资汇入量能增温，令台币升幅扩大一度升破32.250，后续关注外资 续航力道。 他们指出，早盘有数家大型外资保管行在11点左右进行FIXING(定价)交易引领台币走强突破重要关口，加 以海外NDF美元/台币换汇点折价幅度略显放大，尽管场上仍待消化部分进口商美元买需，也难挡今日台币偏升 格局。 今日台币兑美元同创逾一周盘中及收盘新高，前高分别为6月8日的32.182、32.225。 〞早上外资就那一波汇入，下午就变安静许多。〞一位大型公营银行交易员说。 他并称，目前英国退欧公投疑虑降温，台币暂随韩元应声大涨，若外资持续汇入，明日台币有望先挑战32 .200整数关口，市场持续聚焦英国退欧公投情势演变，若有风吹草动仍将牵动台币随非美货币同步反应。 另位民营银行交易员也提及，短线由外资汇入主导台币向前冲，下一个关卡暂看32.150-32.250的重要压 力区，此前台币曾挑战多次未果，这次要突破也不容易，但是有机会测试一下。 周六发布的两份民意调查结果显示，希望英国留欧的造势活动重新取得领先优势，给奋力希望避免周四公 投赞同退欧的首相卡梅伦一大鼓舞。 台湾股市周一收涨0.87%至8,568.08点，并录得连两日涨势。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台 股买超42.67亿台币，连两个交易日买超共计101.91亿台币。 今日台币兑美元实质价位在32.236-32.347间波动，上日区间为32.361-32.420。交易员预估，明日台币区 间在32.180-32.320。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日扩大；目 前一个月美元/台币远汇 报32.139/32.179，上日收在32.300。 印度卢比周一下跌，该国央行总裁出人意料地决定离职，催生了对该国未来改革政策和抑制通胀努力的疑 虑。其它新兴亚币则上涨，因英国留在欧盟的希望上升提振人气 ；其中韩元 收涨1.0% 报1,160.8，上日则在1,172.7。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.256 32.385 32.236-32.347 32.299 5.88 6.01 司 元太外汇经纪公 32.255 32.384 32.236-32.350 32.300 3.02 2.19 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.090/-0.070 -0.060/-0.040 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)