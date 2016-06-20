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市场报道 | 2016年 6月 20日 星期一 16:53 BJT

全球贵金属：6月17日SPDR黄金持仓增0.59%，iShares白银持仓下降1.58%

路透6月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四增加0.59%
；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降1.58%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期        变动      增减
    SPDR      29,189,217.8   6月17日    29,017,322.2   6月16日    171,895.6   0.59%
    iShares  337,347,302.4   6月17日   342,765,802.2   6月16日 -5,418,499.8  -1.58%
    (完)
        
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 (编译 王颖；审校 张明钧)

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