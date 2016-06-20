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市场报道 | 2016年 6月 20日 星期一 16:54 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在紧张气氛震荡，传闻买盘在1.1330上方

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* 交叉汇率走势震荡，加剧欧元波动，但涨势似乎脆弱

* 传闻欧元/美元买盘在1.1330-1.1335美元，小时图走势呈现小型底部

* 欧洲盘初轧空升至1.1383后遭遇获利了结，但据称卖压不大

* 英镑为主要焦点，连带影响美元全线走软

* 德债收益率盘初上扬，但目前跟随美债收益率下滑

* 技术图 reut.rs/28ImLDp

(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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