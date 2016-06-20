更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦称，很难预先提出应急政策工具

理论上讲，如果央行积极的货币放松政策得到市场的信任，通胀预期应该会对货币政策调整做出立即回应。

“但实际上，通胀预期具有高度粘性，仅缓慢变动，”黑田东彦在日本庆应义塾大学发表的演讲中表示，并承认改变公众对于通缩将持续的观点，要比预期的更具挑战。