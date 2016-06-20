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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 17:13 BJT

更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦称，很难预先提出应急政策工具

理论上讲，如果央行积极的货币放松政策得到市场的信任，通胀预期应该会对货币政策调整做出立即回应。

“但实际上，通胀预期具有高度粘性，仅缓慢变动，”黑田东彦在日本庆应义塾大学发表的演讲中表示，并承认改变公众对于通缩将持续的观点，要比预期的更具挑战。

黑田东彦并称，央行很难预先为所有紧急情况提出政策选项，因为针对意外事件的应对政策往往包含复杂的一系列政策。

日本核心消费者物价4月份连续第二个月下降，表明面对强劲日圆导致进口成本下滑以及消费疲弱状况，企业对于涨价变得更为谨慎。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 张明钧/艾茂林)

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